Путина накормили хлебом со сгущенкой и напомнили о детстве

Президент проверил работу полевой кухни во время военных учений

Президент России Владимир Путин проинспектировал полевую хлебопекарню во время учений "Центр-2019", которые проходят в пятницу под Оренбургом. После завершения активной фазы армейских тренировок он и его коллега - киргизский глава Сооронбай Жээнбеков - отведали еду для военнослужащих. ТВЦ.RU публикует видео этого момента.

Прицепной хлебопекарный блок располагался недалеко от командно-наблюдательного пункта. Перед ним поставили столы с караваем, пирогами, булками и другими угощениями. Путин и Жээнбеков подошли к полевой кухне в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Что предлагаете отведать?" - поинтересовался Путин у повара. В ответ тот предложил ему отведать хлеба и нарезал огромные куски, которые президенту пришлось ломать двумя руками. Половину он отдал Жээнбекову, после чего оба принялись макать белый хлеб в сгущенку, запивая чаем.

"Такая из детства история, да?" - спросил в какой-то у Путина Шойгу. Президент не отреагировал на реплику министра обороны, поинтересовавшись вместо этого у пекарей, правда ли хлеб выпекали на месте. Услышав утвердительный ответ, Путин поблагодарил пекарей и пожал руку повару.

После этого лидеры России и Киргизии отправились в шатер юнармейцев, находившихся на учениях в качестве зрителей. Путин кратко пообщался с ребятами. В частности, ему рассказали о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.

Видео: "Огненный мешок и полевой хлеб: что увидел Путин на учениях "Центр-2019"

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