Девочка последовала кулинарному рецепту блогера и погибла

Вторая получила сильные ожоги и ей требуется пластическая операция

Две девочки из Китая 12 и 14 лет решили повторить кулинарный трюк популярного блогера Чжоу Сяохуэй, но эксперимент оказался смертельным.

Они решили пожарить попкорн не совсем традиционным способом. Следуя совету блогерши, дети высыпали ядра кукурузы в алюминиевую банку от газировки, которые нужно было подогреть спиртовой горелкой со специальным резервуаром.

Однако у девушек не оказалось под рукой нужного оборудования, и они решили заменить спиртовку второй алюминиевой банкой, в которой они принялись разогревать спирт. Искра попала в емкость, и спирт взорвался. Девочки получили сильные ожоги. У 14-летней обгорело 96% тела, и она умерла в больнице, у 12-летней – 13% и ей понадобится пластическая операция, пишет BBC.

Блогер Чжоу Сяохуэй принесла извинения и соболезнования родителям девочек, а также обещала выплатить им компенсацию. Девушка отметила, что пострадавшие не до конца следовали ее совету и использовали вместо спиртовки обычную алюминиевую банку, что и привело к трагическому итогу. Опасное видео она удалила со своего канала.

"Это самый мрачный день в моей жизни. Трагедия причинила мне огромную боль. Я прошу прощения у своих поклонников за то, что подвела их", - поделилась Сяохуэй.

У канала Чжоу Сяохуэй, более известной под ником Ms Yeah, более 7,4 миллиона подписчиков. Она прославилась тем, что готовит еду при помощи подручных средств. Все ролики блогера немые. Но, судя по всему, ей стоило озвучивать происходящее в кадре.