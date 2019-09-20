ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременная Миронова назвала имя и должность мужа

15:52
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Ее стало тяготить молчание

Беременная актриса Мария Миронова раскрыла личность своего четвертого мужа после двух лет молчания. 
"Никто меня не слушает": Миронову довели до истерики расспросами о муже

46-летняя артистка два года хранила тайну о своем новом избраннике. Ходили слухи, будто она отдала сердце то ли греческому бизнесмену, то ли молодому актеру из Екатеринбурга. Изредка Миронова, словно влюбленная девочка-подросток, дразнила поклонников и журналистов фотографиями, на которых можно было увидеть какую-то часть тела ее супруга.  

21 сентября Мария Миронова решила сделать официальное заявление. Ей надоело читать в Сети небылицы про свою личную жизнь. "Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции", - написала Миронова в Instagram, снова выложив снимки, на которых мелькают руки и ноги ее мужа. 

Благоверного актрисы зовут Андрей. Он работает директором по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. "Он не японец", - пошутила Миронова. 

- Вот так рождаются легенды, - написала актриса Алика Смехова. 

- Было бы хорошо, если бы сразу все рассказали, а то уподобились некоторым светским дамам, которые гоняются за дешевой популярностью. Вам это ни к чему, Вы же интеллигентная и умная девушка!

- А почему Мария должна что-то рассказывать. Она живет своей жизнью и никому ничего не должна!

- Молодец, что не теряете чувства юмора. Шикарный пост. Легкой беременности и родов! 

- А я думала, вам все равно на такие мелочи. 

Напомним, первым мужем актрисы стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Мария Миронова
Мария Миронова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.