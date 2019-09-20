Беременная Миронова назвала имя и должность мужа

Ее стало тяготить молчание

Беременная актриса Мария Миронова раскрыла личность своего четвертого мужа после двух лет молчания.

46-летняя артистка два года хранила тайну о своем новом избраннике. Ходили слухи, будто она отдала сердце то ли греческому бизнесмену, то ли молодому актеру из Екатеринбурга. Изредка Миронова, словно влюбленная девочка-подросток, дразнила поклонников и журналистов фотографиями, на которых можно было увидеть какую-то часть тела ее супруга.

21 сентября Мария Миронова решила сделать официальное заявление. Ей надоело читать в Сети небылицы про свою личную жизнь. "Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции", - написала Миронова в Instagram, снова выложив снимки, на которых мелькают руки и ноги ее мужа.

Благоверного актрисы зовут Андрей. Он работает директором по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями. "Он не японец", - пошутила Миронова.

- Вот так рождаются легенды, - написала актриса Алика Смехова.

- Было бы хорошо, если бы сразу все рассказали, а то уподобились некоторым светским дамам, которые гоняются за дешевой популярностью. Вам это ни к чему, Вы же интеллигентная и умная девушка!

- А почему Мария должна что-то рассказывать. Она живет своей жизнью и никому ничего не должна!

- Молодец, что не теряете чувства юмора. Шикарный пост. Легкой беременности и родов!

- А я думала, вам все равно на такие мелочи.

Напомним, первым мужем актрисы стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.