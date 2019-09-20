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Россиянам пообещали теплую зиму и раннюю весну

15:49
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Температура будет чуть выше нормы

Росгидромет рискнул сделать прогноз сразу на 6 холодных месяцев. Синоптики отмечают, что в течение зимы он будет уточняться – а пока что предсказание сделано на основе многолеьтних наблюдений.
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"С вероятностью 67-69% в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений", — сказано в опубликованном на сайте ведомства докладе.

В октябре и ноябре выше нормы средняя месячная температура ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы температура в октябре может быть на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

С ноября по конец января температура, по расчетам синоптиков, поднимется выше средних значений почти по всей территории России. В феврале теплее обычного будет в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа. А вот в Центральном районе в последний зимний месяц похолодает. Зато март ожидается теплым, метеорологи обещают раннюю весну.

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