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Нормированное зло: поможет ли России закон о "наливайках"

22:57
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Ситуация спорная

В центре событий на неделе в России - алкоголь. Точнее, его потребление. Минздрав назвал безопасную дозу алкоголя в сутки, оговорившись, правда, что уж совсем каждый день пить всё-таки вредно. Хотя бы два дня в неделю трезвость должна быть нормой жизни. Минздраву в ответ немедленно прилетело от Геннадия Онищенко. Никто, по его словам, не давал ведомству ни этического, ни профессионального права "нормировать зло". Более того, никто об этом и не просил. Чаще как раз просят с этим злом ну хоть что-нибудь сделать.

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На этом фронте тоже есть предложения. Всю неделю бурно обсуждается так называемый закон о "наливайках" - закон о запрете на продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах. Ситуация, как водится, двоякая - с одной стороны малый бизнес, по стране это тысячи рабочих мест, а с другой - песни и пляски до утра у, а иногда и внутри подъезда, и хорошо, если только песни и пляски, а не поножовщина и прочие пьяные прелести.

Ночь, улица, фонарь, дальше тоже по Блоку — In vino veritas. На часах давно за полночь. Сцена у парадного подъезда. Главные герои - посетители питейного заведения в жилом доме. Праздник закончился. Пивная закрылась, но веселье продолжается. Та же проблема у жителей этого дома. Публика "наливайки", как называют такие заведения, плавно перекочевала из бара в подъезд.

— Вот здесь они сидят, вот здесь кушают, пьют. Выхожу из квартиры и боюсь замечания делать.

И ведь не без оснований. Слишком уж бурно пьяные клиенты баров и ресторанов реагируют на любые замечания. Рядом — площадка с качелями и каруселями, но детям там места нет.  

Такая картина по всей стране. Бизнес - прибыльный, торговых точек много. Владивосток - бары, рестораны, рюмочные практически в каждом жилом доме.

— Я считаю, что в жилых домах нужно запрещать. Потому, что молодежь это все видит. Особенно наши подростки, которым по 15-16 лет.

Иркутск — специалисты отмечают: такие вот "наливайки" самое популярное место продажи контрафакта.

Ночью хохот стоит, маты стоят постоянно по ночам. Камни даже летели в окно ко мне. Это с пивного ларька. "Курить в пяти метрах от магазина. У соседей ребенок. Дым попадаем в окно" - такая забота для предпринимателей, скорее, редкость. Небольших баров, ресторанов и кафе в жилых домах в России, по разным подсчетам, 10 тысяч. Идея вроде бы благая - обеспечить местным жителям места для комфортного отдыха.

Только вот отдых этот весьма специфичен: шумные компании, пьяный дебош и другие "прелести". Тут рядом к тому же школа. Так что возмущение соседей вполне объяснимо. Писали жалобы во все инстанции. Ответ один – юридически все чисто. От школы до заведения более 100 метров.

На шумных посетителей предлагают жаловаться в полицию, а ведь шуметь могут круглые сутки. Если для магазинов действует запрет продажи алкоголя в ночное время, то для баров и ресторанов такой нормы нет.

"Пишут, что это - общественное питание, а фактически это прилавок, магазин, где стоят спиртные напитки. Тут же два каких-то столика, стойка кресло и регистрируют это как предприятие общественного питания. Это, кстати, было законодательное не то, что упущение, а нашли лазейку в законодательстве для того, чтобы после 23 часов, в неположенное время можно было покупать спиртное и распивать его", - говорит депутат Госдумы Елена Панина.

Законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах в Думу, внесли еще 2 года назад, отреагировав на многочисленные обращения граждан. И не то, что бы документ затерялся где-то в извилистых коридорах. Все это время депутаты вместе с Минфином вырабатывали компромиссную формулировку.

"Розничная продажа алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах допускается в ресторанах, барах, кафе и буфетах, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. При условии соблюдения регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан на соответствующих территориях", - говорится в тексте документа.

20 квадратных метров - площадь большой комнаты в хрущёвке. Понятно, что вывеска в таком случае — лишь прикрытие. Главный внештатный нарколог Минздрава инициативу считает правильной, однако уверен - формально подходить к решению проблемы нельзя.

"У меня такое ощущение, что в этом есть какие-то внутренние противоречия. А почему 20 метров, а 21 уже можно? А 22 тоже можно? Мне кажется, что здесь ключевое слово – жилой дом. Алкоголя в жилом доме быть не должно на мой взгляд", - рассуждает Евгений Брюн.

Изначально так и предлагали. На защиту предпринимателей встало Министерство финансов. Законопроект, несмотря на концептуальное одобрение, рекомендовано доработать. "Ограничения могут привести к уменьшению рентабельности добросовестных участников рынка, снижению их активности и конкуренции, закрытию заведений" - это из отзыва правительства. Под удар может попасть в первую очередь малый бизнес.

"Идёт борьба с так называемыми "наливайками", но в итоге выплескиваем ребенка вместе с водой. Пресекая какие-то попытки людей сделать что-то неправомерное, мы давим на бизнес. Давим на добросовестных предпринимателей. Баланс есть у нас. У нас есть законодательство, где всё сказано: где чётко определены уровень шума, где чётко определено все то, что предприниматель должен делать и этого законодательства достаточно", - говорит предприниматель Сергей Миронов.

Именно так, например, происходит в столице. Эксперты поясняют - проблема "наливаек" актуальна, скорее, для регионов, где местные власти просто не могут навести порядок. К тому же московские предприниматели научились  дорожить репутацией.

"Мы вот находимся в жилом доме, на нас жалоб нет, потому что мы ведем себя прилично. Мы соответствуем всем санпинам, мы ведем себя тихо. Мы не делаем громкую музыку после 23. Делаем уборку, и все у нас хорошо. Чем плохи вот эти разливайки? Тем, что там контингент достаточно специфический. На наш контингент не похож совсем. Я представляю, если бы я жил на втором этаже, а на первом была бы разливайка, я бы чувствовал себя не очень хорошо", - говорит директор по маркетингу группы пивных ресторанов Алексей Дубинский.

Словом, речь в очередной раз заходит о той самой "культуре пития", которую государство вот уже несколько веков пытается привить россиянам. В начале 2000-х определились с современными принципами: ограничения по времени и месту продажи. Теперь еще предлагают увеличить возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь — до 21 года. Инициатива, как признают многие, спорная, а вот с чем не поспоришь, так это с тем, что принципы эти работают. Пить россияне стали меньше.

"Сейчас в Европе пьют 12-13 литров на душу населения. Есть страны на постсоветском пространстве, где еще выше потребление алкоголя. Россия в связи с этими усилиями снижения доступности алкоголя снизилась до 9 с половиной. Это хороший результат, и я думаю, что, если мы будем двигаться дальше не запретными какими-то мерами, как это было в 85 году, не лишениями народа алкогольной продукции, а вот ограничение доступности", - говорит Евгений Брюн.

Законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя сейчас на доработке. Депутаты постараются учесть все замечания и предложения. К рассмотрению вернуться в течение нескольких недель – времени предостаточно, чтобы еще раз все оценить трезвым взглядом.

Матвей Шестаков, Геннадий Свищенков, Павел Дубров, Татьяна Каминская. "В Центре Событий".

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