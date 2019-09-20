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Медведев приказал городским властям прицелиться в будущее

18:02
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Премьер-министр выступил на форуме "Среда для жизни" в Великом Новгороде

В Великом Новгороде проходит всероссийский форум "Среда для жизни: города". Он проводится институтом развития "ДОМ.РФ" при поддержке правительства России, сообщает "ТВ Центр".

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Его участники - руководители министерств и ведомств, бизнесмены, российские и зарубежные архитекторы - обсуждают главные направления архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху цифровизации.

На пленарном заседании форума выступил Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что на развитие городской среды до 2022 года из бюджета будет выделено более 400 миллиардов рублей. Кроме того, правительство будет ежегодно предоставлять гранты в пять миллиардов рублей для поощрения  активных муниципалитетов. Дмитрий Медведев призвал городские администрации работать с прицелом на будущее.

"Все ваши решения должны быть ориентированы в будущее, основываться на  предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду, что в наши города будет приезжать большое количество людей - туристов - это касается и  маленьких городов, исторических туристических центров, и моногородов. Предположение о том, что должны принимать решения с расчетом на будущее мне кажется исключительно важным. Надо мечтать! Даже если решения эти воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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