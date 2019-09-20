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Британцам показали отрубленную голову Бориса Джонсона

16:15
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Муляж на сцену музыкального фестиваля вынес рэпер Slowthai

В Великобритании произошел скандал на музыкальном фестивале Mercury Prize 2019. Британский рэпер Тайрон Фрепмтон, выступающий под псевдонимом Slowthai, во время своего выступления вынес на сцену муляж отрубленной головы премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Музыкант показал "голову" зрителям и несколько раз поцеловал реплику Джонсона, сопровождая свой перформанс нецензурной лексикой. Видео этого момента с фестиваля публикует ТВЦ.RU. После этого рэпер раскритиковал британские власти и бросил муляж на пол.

Slowthai также объявил о выпуске футболок, высмеивающих премьер-министра. Представители британского правительства и Джонсон пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее Джонсона обвинили в политическом вандализме из-за Brexit. 

Видео: "Обдурил королеву? Суд проверит действия Бориса Джонсона"

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