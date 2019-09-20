Серябкина откровенно рассказала о деньгах и Фадееве

В конфликтах с продюсером виноваты сами артистки

Российская певица Ольга Серябкина, более известная под псевдонимом MOLLY, рассказала, почему у нее не возникает конфликтов с продюсером Максимом Фадеевым, в отличие от других певиц лейбла MALFA.

Ее секрет прост – она не нарушает договоренностей, а в финансовом вопросе у нее с Фадеевым полная гармония, пишет агентство URA.RU.

"Вопросы денег с Максом я никогда не обсуждала. Я никогда не просила себе какую-то зарплату. Мне так платили, что у меня не возникали эти вопросы", - рассказала Серябкина.

Артистка очень разочарована в тех, кто плохо говорит о продюсере, ведь он, по словам Серябников, абсолютно порядочный и добрый человек. В ссорах виноваты сами артисткы, а не характер Фадеева.

"Я глубоко разочарована в тех, кто о нем плохо говорит. Не из-за того, что я с ним работаю. Нет. Простоя я хорошо знаю Макса", - подчеркнула MOLLY.

Месяц назад от Фадеева ушла певица Наргиз, еще ранее – Елена Темникова, Полина Гагарина и Линда. Некоторые из них утверждали, что Серябкина оказывает огромное влияние на продюсера и вынуждает его убирать конкуренток.