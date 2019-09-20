В Москве стартовал фестиваль "Круг света"

Красочная церемония открытия началась на Гребном канале

В Москве стартовал полюбившийся миллионам международный фестиваль "Круг света". Красочная церемония открытия в настоящий момент проходит на Гребном канале. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал "ТВ Центр".

Зрители увидят мультимедийный мюзикл "Семь нот" - о любви, дружбе, муках выбора и поиске пути. В финале покажут пиротехническое шоу.

Как напоминает ТВЦ.RU, невероятные красочные представления до 24 сентября каждый вечер будут проходить на девяти площадках в Москве. На Театральной площади - мультимедийное шоу в честь года театра. Инсталляции, посвящённые науке покажут на фасадах зданий на проспекте Сахарова.

На стенах Политехнического музея пройдёт представление об истории старейшего здания столицы и его будущем. В парке "Останкино" посетители смогут разгадать геометрию света среди видеопроекций, которое преобразят пространство, а усадьба "Коломенское" превратится в парк сказок.

Видео: на каких площадках пройдет фестиваль "Круг света"

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