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Суд в Москве арестовал стрелявшего в коллег полицейского

17:00
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Трагедия произошла на станции метро "Рязанский проспект"

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал полицейского Алексея Смирнова по делу о расстреле коллег на Рязанском проспекте. Он пробудет в СИЗО до 19 ноября. ТВЦ.RU публикует видео из зала суда.

Два дня назад сотрудник патрульно-постовой службы полиции расстрелял двух коллег из Отдела собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект". Это произошло сразу после того, как они попытались задержать прапорщика за взятку.

Ранее в Сети появилось видео момента стрельбы. На кадрах видно, как во время следственных действий Алексей Смирнов резко достает пистолет и начинает стрелять в сотрудников ОСБ, которые пришли его задерживать.

В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый был оперативно задержан.

В суде заявили, что арестованный за стрельбу полицейский проверяется на причастность к иным преступлениям.

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