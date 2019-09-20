Заворотнюк отказалась от помощи врачей

Актриса до сих пор в тяжелом состоянии

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк отказались от помощи врачей со стороны.

Больница, в которой сейчас лежит больная раком артистка, имеет возможность привлекать специалистов, однако родственники решили им отказать, пишет telegram-канал Mash. Заворотнюк будут лечить московские врачи.

На данный момент актриса лежит в терапевтическом отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. На этаже, где лежит актриса, выставили охрану, к ней пускают только родственников.

Родные и друзья привязали Заворотнюк к частной московской клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому платить за лечение ей якобы не пришлось. По-видимому, семья актрисы платит лишь за палату со всеми удобствами.