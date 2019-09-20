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Заворотнюк отказалась от помощи врачей

17:42
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Актриса до сих пор в тяжелом состоянии

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк отказались от помощи врачей со стороны.

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Больница, в которой сейчас лежит больная раком артистка, имеет возможность привлекать специалистов, однако родственники решили им отказать, пишет telegram-канал Mash. Заворотнюк будут лечить московские врачи.

На данный момент актриса лежит в терапевтическом отделении. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. На этаже, где лежит актриса, выставили охрану, к ней пускают только родственников.

Родные и друзья привязали Заворотнюк к частной московской клинике по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому платить за лечение ей якобы не пришлось. По-видимому, семья актрисы платит лишь за палату со всеми удобствами.

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