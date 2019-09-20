"Сам не ешь и людей не кормишь!" Путина рассмешили на учениях

Дело было в Оренбургской области

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про армейское питание.

На полигоне Донгуз в Оренбургской области, где сейчас проходят военные учения "Центр-2019", Путин попробовал еду из полевой кухни, а Герасимов к месту рассказал ему анекдот о командующем, который был недоволен качеством еды.

"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!"— пошутил Герасимов.

Президент оценил анекдот и рассмеялся, пишет "Газета.Ru".

Видео: Путин рассказал анекдот времен Брежнева