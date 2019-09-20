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"Сам не ешь и людей не кормишь!" Путина рассмешили на учениях

18:02
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Дело было в Оренбургской области

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про армейское питание.

На полигоне Донгуз в Оренбургской области, где сейчас проходят военные учения "Центр-2019", Путин попробовал еду из полевой кухни, а Герасимов к месту рассказал ему анекдот о командующем, который был недоволен качеством еды.

"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!"— пошутил Герасимов.

Президент оценил анекдот и рассмеялся, пишет "Газета.Ru".

Видео: Путин рассказал анекдот времен Брежнева

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