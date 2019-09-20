Тайна "Зоны 51": в США штурмуют секретную базу ради спасения инопланетян

Пентагон пригрозил жестким отпором

Овеянная всевозможными легендами американская база в Неваде, больше известная как "Зона 51", так и не открыла своих секретов. Увидеть инопланетян, которых, как уверены многие обыватели, там содержат американские власти, так хотели миллионы человек. Военную базу участники акции собирались сегодня брать штурмом. Флешмоб, вызвавший в сети большой ажиотаж, пока буксует.

День "Х" наступил! В три часа ночи искатели приключений в полной боевой готовности ринулись к границе "Зоны 51". Шапки из фольги, мягкие игрушки, газировка и флаг почему-то Северной Кореи – люди остановились у шлагбаума. Штурмовать военный объект никто пока так и не рискнул, да и собравшихся не два миллиона, как было анонсировано, а от силы несколько десятков.

- Я хочу там побывать и увидеть пришельцев. Я верю, что они содержатся там.

- Я был там сегодня утром и видел кучу полицейских. Они все оцепили и перекрыли. Так что я пока не понимаю, что произойдет, но было бы здорово увидеть инопланетян.

Страница в соцсети, призывающая штурмовать "Зону 51", появилась в июле. Встреча стала самым популярным мероприятием лета. Пентагон заволновался и пригрозил жестким отпором. Несколько дней назад двоих голландцев, пытавшихся проникнуть на территорию базы, приговорили к десяти дням тюремного заключения.

В пятницу вокруг секретного объекта усилили охрану, ввели бесполётную зону и пригрозили нарушителям штрафом до тысячи долларов. Если потребуется, в округе готовы ввести режим ЧП. По данным The New York Times, ВВС США направили к "Зоне 51" подкрепление.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.