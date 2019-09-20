Медведев раскритиковал "дурацкие идеи" США

Премьер прокомментировал план США по прорыву ПВО Калининграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о подрыве противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

По словам американского генерала, у США есть план на случай "российской агрессии". Медведев посоветовал Соединенным Штатам обратить внимание на состояние собственной ПВО, которая не смогла защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

"Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", - заявил российский премьер-министр.

Ранее американский генерал Джеффри Харриган сказал, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, которые базируются в районе Калининграда, могут угрожать большей части НАТО, поэтому ВВС подготовили план прорыва системы ПВО.

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