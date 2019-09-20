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"Растет не по дням, а по часам": стало известно, что вынашивает Собчак

19:19
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Телеведущая поделилась радостным известием

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как продвигается строительство ее загородного дома в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье.

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За время свадебного переполоха деревянный дом уже успел обрести стены и оконные проемы из финской сосны. В пятницу Собчак проинспектировала ход строительства. По стройке теледива прошлась в ярко-красном платье, солнечных очках и поясной сумке.  

"Растет не по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами", – цитирует светскую львицу интернет-портал "Дни.ру".

 

Собчак мечтает о трехэтажном загородном доме в Подмосковье и вынашивает эту идею довольно-таки давно. Примерная стоимость коттеджа оценивается в 40 миллионов рублей. В доме площадью 100 квадратных метров будет большая спальня с гардеробной по проекту самой Собчак, а также две детских – одна для Платона, а вторая, возможно, для будущего ребенка от Богомолова. 

Ранее общественность заподозрила Собак во второй беременности, однако телеведущая опровергла эти слухи, назвав их "дешевым хайпом". "Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность", - написала теледива в соцсети.

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