"Растет не по дням, а по часам": стало известно, что вынашивает Собчак

Телеведущая поделилась радостным известием

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как продвигается строительство ее загородного дома в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье.

За время свадебного переполоха деревянный дом уже успел обрести стены и оконные проемы из финской сосны. В пятницу Собчак проинспектировала ход строительства. По стройке теледива прошлась в ярко-красном платье, солнечных очках и поясной сумке.

"Растет не по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами", – цитирует светскую львицу интернет-портал "Дни.ру".

Собчак мечтает о трехэтажном загородном доме в Подмосковье и вынашивает эту идею довольно-таки давно. Примерная стоимость коттеджа оценивается в 40 миллионов рублей. В доме площадью 100 квадратных метров будет большая спальня с гардеробной по проекту самой Собчак, а также две детских – одна для Платона, а вторая, возможно, для будущего ребенка от Богомолова.

Ранее общественность заподозрила Собак во второй беременности, однако телеведущая опровергла эти слухи, назвав их "дешевым хайпом". "Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность", - написала теледива в соцсети.