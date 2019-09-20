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Звезда фильма "Брат" умер по дороге на гастроли

19:13
  • пятница
  • 20 сентября 2019

У народного артиста России не выдержало сердце

Актер Игорь Шибанов умер в возрасте 75 лет. Место и дата прощания с ним будут объявлены позже, сообщили в ТЮЗе Санкт-Петербурга, где народный артист России прослужил 55 лет.

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В последний раз актер вышел на сцену 14 сентября, в день своего 75-летия. Тогда Шибанов исполнил роль Кучумова в спектакле ТЮЗа "Бешеные деньги".

Все ждали появление Шибанова в Краснодаре в рамках проекта "Большие гастроли" ТЮЗа. Однако судьба распорядилась иначе — по пути в Краснодар знаменитый актер скончался. Предварительно, у артиста не выдержало сердце.

Шибанов известен по ролям в фильмах режиссера Алексея Балабанова "Брат", "Про уродов и людей" и "Замок". Также актер снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Кроме того, он сыграл множество ролей на подмостках.

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