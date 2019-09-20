Ученые выяснили, как человек может опьянеть без приема алкоголя

Редкий случай произошел в жителем Китая

Ученые обнаружили редкий случай, когда человек может опьянеть, не употребляя алкогольных напитков.

Причиной такого состояния могут стать штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia, пишет газета "Известия". Эти бактерии могут повысить уровень алкоголя в крови выше нормы, и человек начнет чувствовать себя пьяно.

Подобный необычный случай произошел с жителем Китая. Несмотря на то, что мужчина не употреблял спиртного, его печень была как у алкоголика со стажем. Оказалось, что у него так называемый "синдром внутренней пивоварни", который спровоцировали бактерии Klebsiella pneumonia, чье количество превышало норму в 900 раз.