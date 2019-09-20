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Ученые выяснили, как человек может опьянеть без приема алкоголя

19:50
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Редкий случай произошел в жителем Китая

Ученые обнаружили редкий случай, когда человек может опьянеть, не употребляя алкогольных напитков.
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Причиной такого состояния могут стать штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia, пишет газета "Известия". Эти бактерии могут повысить уровень алкоголя в крови выше нормы, и человек начнет чувствовать себя пьяно.

Подобный необычный случай произошел с жителем Китая. Несмотря на то, что мужчина не употреблял спиртного, его печень была как у алкоголика со стажем. Оказалось, что у него так называемый "синдром внутренней пивоварни", который спровоцировали бактерии Klebsiella pneumonia, чье количество превышало норму в 900 раз.

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