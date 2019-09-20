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Праздникам быть: Минюст развеял опасения россиян

20:02
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Сообщение от отмене Дня радио и Дня железнодорожника оказалось ложью

В Минюсте России опровергли распространенную в СМИ информацию об отмене некоторых профессиональных праздников. Сообщалось, что под угрозой - День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.
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Однако профессионалы могут вздохнуть с облегчением. "Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В пятницу стало известно, что правительство в рамках "регуляторной гильотины" готовит отмену некоторых нормативных актов, введенных еще во времена СССР, и под нож могут попасть День железнодорожника и День радио.

Ранее на эту тему высказались даже в РЖД. "День железнодорожника - старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении", - сообщили в компании.

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