У Трамп возникли трудности с большими ножницами (видео)

Казус случился на публичном мероприятии

Первая леди США Мелания Трамп не смогла перерезать ленту огромными ножницами на церемонии открытия мемориала Джорджу Вашингтону после трехлетней реконструкции.

В интернете появилось видео, на котором Трамп вместе с официальными лицами разрезают трехцветную ленту перед памятником первому президенту США.

Напарники Мелании успешно справились с задачей, но с супругой Трампа случился казус: она не совладала с большими ножницами, а затем передала неразрезанный кусок ленты человеку справа.