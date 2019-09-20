ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Трамп возникли трудности с большими ножницами (видео)

20:39
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Казус случился на публичном мероприятии

Первая леди США Мелания Трамп не смогла перерезать ленту огромными ножницами на церемонии открытия мемориала Джорджу Вашингтону после трехлетней реконструкции.

В интернете появилось видео, на котором Трамп вместе с официальными лицами разрезают трехцветную ленту перед памятником первому президенту США.

Напарники Мелании успешно справились с задачей, но с супругой Трампа случился казус: она не совладала с большими ножницами, а затем передала неразрезанный кусок ленты человеку справа.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп и Мелания Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.