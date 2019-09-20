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Вышедший на свободу Мамаев лишился работы

20:51
  • пятница
  • 20 сентября 2019

"Краснодар" расторг контракт с футболистом

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым, отбывшим наказание в колонии. Как уточняется на сайте ФК, это произошло по взаимному согласию сторон. В будущем "Краснодар" не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

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"Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Мамаев может подписать контракт с самарским футбольным клубом "Крылья Советов". Эта информация официально не озвучивалась.

Руководство "Краснодара" уже заявляло о желании досрочно расторгнуть контракт с Мамаевым, но до выхода спортсмена из колонии вопрос не могли рассмотреть палатой по разрешению споров Российского футбольного союза. При этом контракт в любом случае истек бы в декабре 2019 года.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышел из СИЗО по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Вместе с ним изолятор покинули нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл.

Видео: Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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