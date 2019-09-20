"Были шансы выжить": при спасении девочки из трубы бассейна допустили чудовищные ошибки

Очевидец трагедии в Бодруме рассказал свою версию событий

12-летнюю девочку, чью руку засосало в трубу бассейна в турецком Бодруме, можно было бы спасти, если бы не вопиющие ошибки персонала отеля и приехавших на место ЧП врачей.

Американский турист Хосик Аракелян, очевидец событий, рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") свою версию событий. У него сложилось впечатление, будто бы девочку никто не хотел спасать. Когда ребенок застрял в бассейне, к нему на помощь бросились отец и гости отеля. Персонал в буквальном смысле не знал, что делать. Диджей отеля не остановил музыку, из-за чего было сложно звать на помощь.

Друг Хосика, Саид, отключил электроэнергию, которая заставляла работать насос, однако девочку все равно смогли вытащить из воды несколько взрослых мужиков, сломав трубу.

Когда девочку вытащили из бассейна, выяснилось, что никто из присутствующих не додумался вызвать скорую помощь. Медики добирались до отеля 30 минут, но, по наблюдению Аракеляна, прибывшие врачи были некомпетентны.

"Они не попытались удалить жидкость из ее носа и рта, не обеспечили ее кислородом", - рассказал очевидец. Кроме того, врачи отказались везти девочку в больницу на вертолете, сославшись на выходной день. В результате до реанимации девочку везли больше трех часов, уточняет агентство URA.RU.

"Я не знаю, можно ли было спасти Алису, если бы все все сделали правильно. Но, думаю, у нее было бы гораздо больше шансов выжить", - считает Аракелян.

Трагедия произошла в отеле Sunhill в турецком Бодруме 18 августа. Руку девочки затянуло в насосную трубу на дне бассейна. Тяга была такой сильной, что ребенка смогли вытащить семь взрослых мужчин, после того, как сломали трубу.

За жизнь ребенка боролись турецкие и российские медики. До 21 августа врачи 4 раза фиксировали клиническую смерть, а накануне сообщалось, что у девочки лихорадка. Отец позже писал, что ребенку лучше, но затем россиянка скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства инцидента, а именно, почему на трубе не было решетки, которая должна быть предусмотрена согласно требованиям безопасности. Уголовное дело расследуется в Турции и России. Отель Sunhill временно закрыт.

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