Он же умер? Россияне возмущены новым героем шоу "Холостяк"

Опубликованы фото со съемочной площадки

Искать свою вторую половину на популярном теле-шоу "Холостяк" будет российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф.

Такую информацию дали ряд telegram-каналов. В качестве доказательства в Сети появилась фотография, на котором музыкант в черном фраке с красной розой стоит перед монитором режиссера с надписью HOLOST507.

Пользователей социальных сетей озадачил выбор нового жениха страны. Многие не поняли, чего завидного в 39-летнем рэпере, который в свое время плотно сидел на наркотиках. "Он же умер", - отметила одна из пользователей Сети, намекая на популярный мем о смерти Гуфа.

Да кому нужен такой холостяк? Бороться еще за него...

Че с холостяками у нас все так плохо? Б/ушных нариков предлагают

Точно смотреть не буду

Стоит отметить, что эта информация еще официально не подтверждена ни самим Гуфом, ни представителями шоу. В прошлом сезоне "Холостяка" принимал участие певец Егор Крид.