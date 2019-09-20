Медведев предложил молодому губернатору сменить работу

Премьер посоветовал главе Калининградской области изменить профиль

Премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил над губернатором Калининградской области Антоном Алихановым во время выступления на форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде.

Председатель правительства отметил, что глава региона хорошо справляется с ролью модератора дискуссии, после чего в шутку предложил ему "изменить профиль".

"Антон Андреевич, у вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора", - признался Медведев (цитата по РИА Новости).

После этого премьер порассуждал о профессии модератора. По его мнению, перед этими людьми в сравнении с губернаторами стоит "легковесная" задача "кого-то подкалывать там, находить что-то смешное".

На заседании форума глава кабмина отметил, что предложения мэра Суздаля по развитию городов "в значительной степени понравились мэрам и не очень понравились губернаторам". Алиханов подтвердил: "не очень, Дмитрий Анатольевич".

"Уже даже поэтому модератором надо было поставить губернатора", - со смехом отреагировал глава кабмина.

Алиханов - один из самых молодых губернаторов России. Он возглавил Калининградскую область в 2016 году, когда ему было 30 лет.

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