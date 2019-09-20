Зеленский подписал указ о неотложных мерах на Украине

Президент поставил задачи перед правительством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике. Документ опубликован на сайте главы государства.

В нем говорится, что правительство до 1 октября 2019 года должно внести в Раду законопроекты о легализации игорного бизнеса и обороте сельскохозяйственных земель.

К 1 декабря Зеленский обязал власти подготовить объекты, которые предназначены для приватизации и принять меры для сокращения нелегальной занятости.

Украинское правительство также должно к началу 2020 года подготовить законопроекты о принципах административно-территориального устройства страны и усовершенствовать законодательство о местных выборах.

Ранее Зеленскому подсказали интересный подход к Трампу.

Видео: Зеленский оценил усы Лукашенко

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен