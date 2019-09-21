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США стягивают армию к границам Ирана

09:51
  • суббота
  • 21 сентября 2019

На Ближнем Востоке сохраняется угроза войны

Пентагон направляет дополнительные войска и средства ПВО в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Такие меры приняты после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но Штаты винят во всём Иран.

По сообщениям The Associated Press, Дональд Трамп был готов нанести на этой неделе удар по Ирану, но пока решение не принято. Глава Белого дома заявил, что проявление сдержанности показывает гораздо большую силу, чем нанесение военных ударов.

Ранее в Вашингтоне признали, что размещённые в Саудовской Аравии американские противоракетные комплексы "Пэтриот" не смогли отразить атаку дронов на крупнейший в ближневосточном регионе нефтеперерабатывающий завод.

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