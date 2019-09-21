В Белом доме забыли, кому принадлежит Крым

Американский чиновник оговорился

В Сети обсуждают оговорку, которую допустил в беседе с журналистами высокопоставленный представитель американской администрации. Чиновник заявил, что Украина оккупировала часть российской территории, сообщает РИА Новости.

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", - заявил представитель Белого дома.

Через несколько минут после уточняющего вопроса одного из представителей прессы чиновник пояснил, что хотел сказать о незаконной оккупации Крыма Россией. Беседа с журналистами проходила в преддверии встречи президентом США и Украины, намеченной на 25 сентября.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведённого в республике референдума. На нём подавляющее большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией.