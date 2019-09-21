ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белом доме забыли, кому принадлежит Крым

10:47
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Американский чиновник оговорился

В Сети обсуждают оговорку, которую допустил в беседе с журналистами высокопоставленный представитель американской администрации. Чиновник заявил, что Украина оккупировала часть российской территории, сообщает РИА Новости.

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", - заявил представитель Белого дома.

Через несколько минут после уточняющего вопроса одного из представителей прессы чиновник пояснил, что хотел сказать о незаконной оккупации Крыма Россией. Беседа с журналистами проходила в преддверии встречи президентом США и Украины, намеченной на 25 сентября.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведённого в республике референдума. На нём подавляющее большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией.

Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.