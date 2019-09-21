Штурм "Зоны 51" обернулся банальной пьянкой

Инопланетян так и не нашли

Вместо двух миллионов человек, пожелавших принять участие в штурме "Зоны 51" в американском штате Невада, к воротам военной базы пришли не более двух тысяч граждан. Готовившийся несколько месяцев штурм обернулся музыкальным фестивалем с употреблением пива, сообщают "Вести". В Сети велась прямая трансляция широко разрекламированного события.

При этом никто и не пытался проникнуть за ворота секретного объекта, где, как уверены некоторые, власти скрывают инопланетян. Военные приняли усиленные меры безопасности и заранее предупредили, что не допустят проникновения гражданских лиц на территорию военной базы.