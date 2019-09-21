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В Дамаске заработал завод по производству пластиковой мебели

10:55
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Предприятие остановилось на время войны

В промышленной зоне Дамаска возобновил работу завод по производству пластмассовых изделий. Во время войны предприятие было разрушено и разграблено боевиками. Рабочие места предоставляют в первую очередь беженцам, которые сейчас активно возвращаются в свои дома.

Продукция завода пользуется большим спросом у населения. На фабрике производят столы, стулья, а также пластиковые цистерны для воды. Их поставляют в гуманитарные организации и большим семьям, у которых в домах пока нет водоснабжения, сообщает "ТВ Центр". 

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В Дамаске заработал завод по производству пластиковой мебели
В Дамаске заработал завод по производству пластиковой мебели
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