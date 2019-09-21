В Дамаске заработал завод по производству пластиковой мебели

Предприятие остановилось на время войны

В промышленной зоне Дамаска возобновил работу завод по производству пластмассовых изделий. Во время войны предприятие было разрушено и разграблено боевиками. Рабочие места предоставляют в первую очередь беженцам, которые сейчас активно возвращаются в свои дома.

Продукция завода пользуется большим спросом у населения. На фабрике производят столы, стулья, а также пластиковые цистерны для воды. Их поставляют в гуманитарные организации и большим семьям, у которых в домах пока нет водоснабжения, сообщает "ТВ Центр".