ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рассекречены документы о зверствах фашистов в Эстонии

11:41
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Свидетельства опубликованы на сайте Минобороны России

Министерство обороны России рассекретило уникальные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. На сайте ведомства представлены боевые донесения, оперативные директивы, наградные листы на отличившихся бойцов, сообщает "ТВ Центр".

Опубликованы и свидетельства зверств оккупантов. Так, в одном из донесений говорится, что за день были убиты все узники концлагеря Клоога:  гитлеровцы заживо сожгли около трёх тысяч человек. В другом лагере фашисты расстреляли две с половиной тысячи. 

Таллин был освобождён в 1944 году. Документы доказывают: несмотря на все усилия фашистской пропаганды, местные жители с восторгом встретили советских солдат: красноармейцев угощали мёдом и молоком.

Главное сегодня
Солдаты Вермахта
Солдаты Вермахта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.