Рассекречены документы о зверствах фашистов в Эстонии

Свидетельства опубликованы на сайте Минобороны России

Министерство обороны России рассекретило уникальные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. На сайте ведомства представлены боевые донесения, оперативные директивы, наградные листы на отличившихся бойцов, сообщает "ТВ Центр".

Опубликованы и свидетельства зверств оккупантов. Так, в одном из донесений говорится, что за день были убиты все узники концлагеря Клоога: гитлеровцы заживо сожгли около трёх тысяч человек. В другом лагере фашисты расстреляли две с половиной тысячи.

Таллин был освобождён в 1944 году. Документы доказывают: несмотря на все усилия фашистской пропаганды, местные жители с восторгом встретили советских солдат: красноармейцев угощали мёдом и молоком.