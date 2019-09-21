В Петербурге наглядно показали подвиг солдат Великой Отечественной

В городе на Неве открылась интерактивная панорама

Знаковым событиям Великой Отечественной войны посвящена крупнейшая интерактивная панорама, открывшаяся в Санкт-Петербурге. Сталинградская битва, форсирование Днепра, Лужский рубеж… От изображения танков до мельчайших деталей гардероба бойцов: художники максимально точно воссоздали историческую реальность. Но главное - сумели передать атмосферу тех страшных лет.

Реальности добавляют не только декорации, но и вещи. Книги, оружие, знамёна, предметы интерьера… Всё это оттуда, из середины прошлого века. В экспозиции девять залов. Чтобы разместить танки, самолёты, горы Кавказа, деревенскую избу, потребовалось более двух тысяч квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".

Испуганные детские лица, искажённые яростью и болью. Опустошенные горем лица матерей… В этой истории про войну почти нет крови, всё-таки сюда придут дети. Настроение передано точными намеками и полутонами. Здесь еще долго будут что-нибудь доделывать, додумывать, дополнять. Но двери панорамы уже открыты для посетителей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".