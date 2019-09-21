Иран предупредил о надёжной защите своих воздушных границ

Тегеран будет сбивать все беспилотники, нарушающее его воздушное пространство

Любой беспилотник, нарушающий воздушное пространство Ирана, будет сбит, об этом предупредили в Тегеране на фоне новых резких заявлений из США. Вашингтон готовится перебросить армию на Ближний Восток. Как уверяют в Пентагоне, это нужно для укрепления обороны в регионе. Вместе с тем Белый дом усиливает экономическое давление на исламскую республику.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном, они будут сфокусированы на ПВО и ПРО. Мы считаем, что пока что этого будет достаточно, однако это не означает, что в будущем не может быть отправок еще войск, с учетом изменений обстановки, - заявил министр обороны США Марк Эспер.

Согласие на размещение группировки дал президент Трамп. Военные, правда, пытаются смягчить милитаризацию персидского залива, своими объяснениями - мол речь не идёт о переброске крупных сил. Это будет небольшой контингент.

Подготовка к силовой операции началась почти сразу после заявления Трампа о введении против Ирана новых санкций. Центральный Банк страны хотят лишить международных транзакций. В частности, заблокировать доступ к финансовой системе США. " Это самые мощные санкции. Выше, чем сейчас, экономического давления на Иран еще не было. Я думаю, что у них много проблем, которые они создали себе сами. А у нас, безусловно, самая сильная армия в мире", - похвалился Дональд Трамп.

В Иране, хотя и назвали этот шаг опасным, но в целом к словам американского лидера отнеслись спокойно, а курс Белого дома на финансовое и экономическое давление охарактеризовали как провальный. В Министерстве иностранных дел исламской республики и вовсе заявили: это старые санкции в новом виде.

И без того напряженные отношения между США и Ираном обострились после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за нападение на себя взяли йеменские хуситы, а доказательств причастности Ирана нет, Вашингтон упорно обвиняет Тегеран, преследуя собственные цели.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".