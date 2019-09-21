На улицах Москвы ожили мифические животные

В столице проходит фестиваль "Круг света"

Сказочные замки, таинственные сады и мифические животные на улицах Москвы: в столице открылся международный фестиваль "Круг света". Фантастические представления в этом году разворачиваются сразу на девяти площадках города.

В этом году организаторы фестиваля снова удивляют. На Гребном канале в Крылатском разворачивается мультимедийный мюзикл. "Семь нот" как семь коротких историй о знакомых каждому чувствах. Кажется, палитра человеческих эмоций ещё никогда не выражалась так ярко. Специальные веерные экраны максимально приближают лазерные проекции к зрителям, погружая их в этот удивительный спектакль

Внезапно перед публикой появляется летящий дракон, ещё через мгновение - танцуют люди. Лазерная проекция создает образы на воде. Они оживают на глазах у зрителей. "Это достигается с помощью свечения лазером на воду, на фонтан, который является поверхностью для свечения. Для этого должна быть определенная плотность воды", - раскрывает секрет шоу представитель организаторов фестиваля Татьяна Лефантьева.

"Круг света" в этом году выходит на новые площадки. Проспект Академика Сахарова погрузился в глубины космоса, а на стенах Политехнического музея развернулась мультимедийная история технического прогресса. В Останкинском парке зрители впервые отправились в грандиозное путешествие.

На одной из главных площадок фестиваля проекционный экран за счёт специальных вертикальных плоскостей соединил фасады Большого и Малого театров. "Коломенское" в эти дни стало настоящим сказочным лесом. 24 сентября "ТВ Центр" в прямом эфире покажет церемонию закрытия фестиваля.

Елена Сахно, "ТВ Центр".