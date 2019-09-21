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Московские байкеры закрывают сезон массовым заездом

11:52
  • суббота
  • 21 сентября 2019

На улицы столицы выехали 6 тысяч мотоциклистов

Для жителей и гостей Москвы в эти выходные подготовлена насыщенная развлекательная программа. Сегодня, 21 сентября проходит осенний мотофестиваль: байкеры закрывают сезон. В заезде участвуют больше шести тысяч человек. А по завершению парада всех ждёт концерт отечественных рок-исполнителей.

Провести время с удовольствием и пользой можно будет и на экологическом фестивале, который стартовал в Парке Горького. Там тоже будет звучать музыка, сообщает "ТВ Центр". Проявить характер и силу воли предстоит участникам 32 Московских студенческих спортивных игр. Бороться за звание лучших будут более 20 тысяч человек.

А в районах, где проходит фестиваль "Круг света" ещё четыре вечера подряд действуют ограничения движения транспорта. Это - улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда. Крылатское, Останкино и  проспект Сахарова. Завтра, 22 сентября с 7 до 17 часов будут закрыты несколько набережных и улиц в центре столицы, по ним пройдёт маршрут Московского марафона.

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