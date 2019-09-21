Раскрыт секрет бешеной популярности 70-летней Пугачёвой

Завесу тайны приоткрыл Илья Резник

Поэт Илья Резник назвал Аллу Пугачёву площадной певицей. В медиапространстве пока не решили - считать это оскорблением или комплиментом. С одной стороны, Примадонна действительно собирала и собирает многотысячные стадионы, с другой – слово "площадная" имеет в русском языке негативный оттенок.

Резника не удивляет, что Пугачёва, несмотря на возраст, даёт концерты на больших площадках. Например, в апреле у примадонны с успехом прошёл концерт в Государственном Кремлёвском дворце. А в ноябре она выступит на "Минск-арене".

"Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает. Правильно, что она даёт большие сольники – она певица стадионная, площадная", - приводит слова Резника издание Тeleprogramma.pro.

Поэт сделал комплимент Пугачёвой, назвав юной. Правда, сравнив с собой. Резнику в этом году исполнился 81 год.