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Раскрыт секрет бешеной популярности 70-летней Пугачёвой

12:38
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Завесу тайны приоткрыл Илья Резник

Поэт Илья Резник назвал Аллу Пугачёву площадной певицей. В медиапространстве пока не решили - считать это оскорблением или комплиментом. С одной стороны, Примадонна действительно собирала  и собирает многотысячные стадионы, с другой – слово "площадная" имеет в русском языке негативный оттенок.
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Резника не удивляет, что Пугачёва, несмотря на возраст, даёт концерты на больших площадках. Например, в апреле у примадонны с успехом прошёл концерт в Государственном Кремлёвском дворце. А в ноябре она выступит на "Минск-арене".

"Нет ничего странного в том, что Алла Борисовна до сих пор востребована и выступает. Правильно, что она даёт большие сольники – она певица стадионная, площадная", - приводит слова Резника издание Тeleprogramma.pro.

Поэт сделал комплимент Пугачёвой, назвав юной. Правда, сравнив с собой. Резнику в этом году исполнился 81 год.

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