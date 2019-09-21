Трамп признал провал своей политики на Украине

Надо дружить с русскими, полагают в Белом доме

Дональд Трамп считает действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию. О том, что президент думает именно так, сообщил журналистам The Washington Post некий высокопоставленный сотрудник его администрации.

"Кого волнуют эти украинцы? Русские должны быть нашими друзьями", - так полагает Трамп, если верить утечкам из Белого дома.

На следующей неделе в США должна пройти встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Вашингтоне пока точно не называют дату, но, вероятно, беседа состоится 25 сентября.