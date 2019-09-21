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Меган Маркл грубо нарушила этикет на важной церемонии

13:44
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Стилистам не понравилось платье герцогине Сассекской

Меган Маркл досталось за платье из чёрного тюля. Герцогиня Сассекская пришла в наряде от Valentino за 11 тысяч долларов на свадьбу нефтяного магната. Майкл Хесс женился в Риме, среди гостей были дочь президента США Иванка Трамп, модель Карли Клосс, музыкант Пол Маккартни, певица Кэти Перри.
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Британские стилисты заявили, что шокирующий наряд герцогини нарушил этикет, поскольку на свадьбу не принято приходить в чёрном, пишет Daily Mail. "Меган не из тех, кто играет по правилам этикета, как мы хорошо знаем. Но даже для неё это довольно смело", - пояснил один из дизайнеров.

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