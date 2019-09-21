Меган Маркл грубо нарушила этикет на важной церемонии

Стилистам не понравилось платье герцогине Сассекской

Меган Маркл досталось за платье из чёрного тюля. Герцогиня Сассекская пришла в наряде от Valentino за 11 тысяч долларов на свадьбу нефтяного магната. Майкл Хесс женился в Риме, среди гостей были дочь президента США Иванка Трамп, модель Карли Клосс, музыкант Пол Маккартни, певица Кэти Перри.

Британские стилисты заявили, что шокирующий наряд герцогини нарушил этикет, поскольку на свадьбу не принято приходить в чёрном, пишет Daily Mail. "Меган не из тех, кто играет по правилам этикета, как мы хорошо знаем. Но даже для неё это довольно смело", - пояснил один из дизайнеров.