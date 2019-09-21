В конце месяца в столице пройдёт День призывника

Осенняя призывная кампания стартует в Москве 1 октября. Среди первоочередных задач: организация работы комиссий, планирование и проведение торжественных проводов призывников к месту службы, встречи с ветеранами и культурные мероприятия. Об этом шла речь на расширенном заседании призывной комиссии Москвы, на которое пригласили представителей органов исполнительной власти, председателей и членов призывных комиссий, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Председателям призывных комиссий районов, городских округов и поселений, военным комиссарам поставлена задача - исключить случаи необоснованного призыва граждан на военную службу. Для постоянного мониторинга призывной кампании планируется организовать на сборном пункте Москвы дежурство специалистов на телефоне "горячей линии". Все, у кого возникли вопросы по поводу призыва, могут позвонить по телефону: 8 (495) 679-19-26.

В третьей декаде октября на базе воинских частей Московского территориального гарнизона пройдет День призывника.