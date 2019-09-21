ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Осенняя призывная кампания стартует в Москве 1 октября

13:49
  • суббота
  • 21 сентября 2019

В конце месяца в столице пройдёт День призывника

Осенняя призывная кампания стартует в Москве 1 октября. Среди первоочередных задач: организация работы комиссий, планирование и проведение торжественных проводов призывников к месту службы, встречи с ветеранами и культурные мероприятия. Об этом шла речь на расширенном заседании призывной комиссии Москвы, на которое пригласили  представителей органов исполнительной власти, председателей и членов призывных комиссий, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Председателям призывных комиссий районов, городских округов и поселений, военным комиссарам поставлена задача - исключить случаи необоснованного призыва граждан на военную службу. Для постоянного мониторинга призывной кампании планируется организовать на сборном пункте Москвы дежурство специалистов на телефоне "горячей линии". Все, у кого возникли вопросы по поводу призыва, могут позвонить по телефону: 8 (495) 679-19-26.

В третьей декаде октября на базе воинских частей Московского территориального гарнизона пройдет День призывника.

Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.