ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назло России: Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

14:07
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Киеву не понравилась политическая позиция организации

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи совета Европы пройдёт без украинской делегации. Об этом сегодня заявили в Киеве, новость опубликована в соцсетях. Подчёркивается, что причиной демарша стало игнорирование организацией интересов страны. Речь идёт главным образом о восстановлении полномочий России в ПАСЕ, которое вызвало шквал негодования на Украине.

Инициативу парламентского большинства - партии "Слуга народа" - поддержало большинство фракций. В ближайшее время депутаты намерены провести консультации с другими членами Совета Европы для того, чтобы разработать план возвращения доверия к организации, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, что в апреле 2019 года ПАСЕ приняла решение вернуть российскую делегацию, чьи права были ущемлены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Москву обязали заплатить взнос в бюджет организации.

Главное сегодня
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.