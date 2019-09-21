Назло России: Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Киеву не понравилась политическая позиция организации

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи совета Европы пройдёт без украинской делегации. Об этом сегодня заявили в Киеве, новость опубликована в соцсетях. Подчёркивается, что причиной демарша стало игнорирование организацией интересов страны. Речь идёт главным образом о восстановлении полномочий России в ПАСЕ, которое вызвало шквал негодования на Украине.

Инициативу парламентского большинства - партии "Слуга народа" - поддержало большинство фракций. В ближайшее время депутаты намерены провести консультации с другими членами Совета Европы для того, чтобы разработать план возвращения доверия к организации, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, что в апреле 2019 года ПАСЕ приняла решение вернуть российскую делегацию, чьи права были ущемлены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Москву обязали заплатить взнос в бюджет организации.