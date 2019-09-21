В Париже начались массовые задержания "жёлтых жилетов"

Протестующие проявляют агрессию

Слезоточивый газ, стычки с правоохранителями и массовые задержания. В Париже полиция начала жёсткий разгон протеста "жёлтых жилетов". На акции в этот раз многие настроены весьма агрессивно: то и дело устраивают провокации, выкрикивая оскорбительные лозунги. Митингующие также пытаются прорваться на Елисейские поля.

Данные о задержаниях постоянно меняются, по последней информации, в руках стражей порядка уже 90 нарушителей. Полицейские выписали более сотни штрафов, сообщает "ТВ Центр".