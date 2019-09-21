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Где отдохнуть в Москве с пользой для природы

15:17
  • суббота
  • 21 сентября 2019

В столице проходит экологический фестиваль

Попробовать себя в роли лесного пожарного, присоединиться к очистке пруда или посадить дерево сегодня могут жители и гости столицы на Первом московском экофестивале, который открылся в Парке Горького. Мастер-классы, викторины и даже фуд-корт с экологически чистыми продуктами, а вечером большой концерт.

В Парке Горького сегодня и взрослые, и дети, здесь столько активностей, что глаза разбегаются, а главное - все они во благо природы.  Весь день здесь можно проверять свои знания экологии на викторинах, участвовать в мастер-классах, настольных и спортивных играх и соревнованиях. Вечером гостей парка ждет очень красивое зрелище – раскрашенных воздушных змеев одновременно запустят в небо.

Волонтёры вместе с водолазами очищают дно и берега Голицынского пруда от мусора. Эковолонтёрству здесь может обучиться каждый: самостоятельно провести исследование качества воды, воздуха и радиационного фона. А ещё можно почувствовать себя лесным пожарным и изучить пожарную технику на специальной выставке, сдать батарейки и научиться правильно разделять мусор. В эколектории наблюдается мозговой штурм: участники разрабатывают тысячу прорывных идей для экологического будущего России.

Первый московский экологический фестиваль проходит в поддержку общероссийский кампании "Сохраним лес", её уже поддержали Полина Гагарина, Елена Темникова, группа "Дискотека Авария" и многие другие.  

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Где отдохнуть в Москве с пользой для природы
Где отдохнуть в Москве с пользой для природы
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