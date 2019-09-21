ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Развратного мужа Собчак отлучают от церкви за богохульство

16:28
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Поведением Богомолова возмутились верующие

Режиссёра Константина Богомолова, женившегося на Ксении Собчак, хотят отлучить от церкви за богохульный спектакль и церемонию венчания с журналисткой. Против режиссёра ополчились сторонники православной веры, они разместили в соцсети "Вконтакте" открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой отлучить Богомолова от церкви.
"Бессовестная!" Собчак распекли за неприличное поведение

Последней каплей для верующих стала свадебная церемония Собчак и Богомолова, на которую они приехали на чёрном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". До этого верующих возмутил спектакль "Идеальный муж. Комедия" в постановке Богомолова. Православные также напоминают, что режиссёр продолжает съёмки некоего полупорнографического сериала.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября. Торжество напоминало собой бал Сатаны, отмечали комментаторы в соцсетях.

Читайте также:
Новости по теме
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.