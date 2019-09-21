Развратного мужа Собчак отлучают от церкви за богохульство

Поведением Богомолова возмутились верующие

Режиссёра Константина Богомолова, женившегося на Ксении Собчак, хотят отлучить от церкви за богохульный спектакль и церемонию венчания с журналисткой. Против режиссёра ополчились сторонники православной веры, они разместили в соцсети "Вконтакте" открытое письмо к патриарху Кириллу с просьбой отлучить Богомолова от церкви.

Последней каплей для верующих стала свадебная церемония Собчак и Богомолова, на которую они приехали на чёрном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". До этого верующих возмутил спектакль "Идеальный муж. Комедия" в постановке Богомолова. Православные также напоминают, что режиссёр продолжает съёмки некоего полупорнографического сериала.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября. Торжество напоминало собой бал Сатаны, отмечали комментаторы в соцсетях.