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Есть надежда: Заворотнюк сделали вторую операцию

15:45
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Окончательный диагноз не установлен

Актрисе Анастасии Заовротнюк врачи сделали вторую операцию. Об этом рассказал в эфире телеканала НТВ её друг журналист Сергей Майоров. О характере хирургического вмешательства он не сообщил, об операции он узнал от директора актрисы Марины Потаповой. При этом болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом, добавил Майоров.
Новые подробности о состоянии Заворотнюк

По его словам, Заворотнюк по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии, рядом с ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв и директор актрисы. Они не покидают больницу, поскольку вокруг неё начался настоящий ажиотаж: здание окружили фанаты, люди с иконами, маги и экстрасенсы.

Официальной информации о диагнозе и состоянии Анастасии Заворотнюк до сих пор нет. В начале сентября СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о том, что у актрисы четвёртая стадия рака мозга; ей сделали операцию в одной из европейских стран, но она не помогла и состоянии Заворотнюк ухудшается с каждым днём.

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