Изменник Тарасов добил брошенную Бузову

Футболист публично признался в любви нынешней супруге

Бросивший Ольгу Бузову футболист Дмитрий Тарасов нанёс бывшей супруге душевную травму. У себя в соцсети он публично признался в любви своей нынешней супруге Анастасии Костенко. "Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу", - написал Тарасов.

Это утверждение довольно странное: некоторые подумали, что преданная Тарасовым волчица это и есть Ольга Бузова. Ведь их брак распался три года назад именно из-за того, что муж не хранил верность жене. Во всяком случае, так говорила телеведущая, случайно узнавшая об измене футболиста.

Сейчас Тарасов женат третьим браком на Анастасии Костенко. В прошлом году у них родилась дочь Милана, в начале сентября этого года было объявлено о второй беременности Анастасии.