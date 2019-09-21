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Изменник Тарасов добил брошенную Бузову

16:51
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Футболист публично признался в любви нынешней супруге

Бросивший Ольгу Бузову футболист Дмитрий Тарасов нанёс бывшей супруге душевную травму. У себя в соцсети он публично признался в любви своей нынешней супруге Анастасии Костенко. "Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу", - написал Тарасов.
Распоясавшаяся Бузова устроила истерику в эфире

Это утверждение довольно странное: некоторые подумали, что преданная Тарасовым волчица это и есть Ольга Бузова. Ведь их брак распался три года назад именно из-за того, что муж не хранил верность жене. Во всяком случае, так говорила телеведущая, случайно узнавшая об измене футболиста.

Сейчас Тарасов женат третьим браком на Анастасии Костенко. В прошлом году у них родилась дочь Милана, в начале сентября этого года было объявлено о второй беременности Анастасии.

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