День бега в России отметили "Кроссом нации"

Тысячи людей вышли на улицы городов

В России 21 сентября отмечают день бега "Кросс нации" - самое масштабное по своему географическому охвату спортивное мероприятие в нашей стране. В этом году во многих городах оно посвящено переходу на цифровое вещание. В Уфе, несмотря на холодную и дождливую погоду, марафон собрал пять тысяч человек.

Некоторых участников не останавливает даже возраст. Например, в Волгограде к забегу присоединилась 78-летняя спортсменка. Массовый старт сегодня также в Курске, Саратове, Астрахани, Севастополе, Дагестане, сообщает "ТВ Центр".

А в Санкт-Петербурге преодолевали дистанцию на фоне всемирно известных памятников культуры. Маршрут проложили кольцом прямо в центре города.