ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый московский экофестиваль проходит в Парке Горького

17:22
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Волонтёры очистят дно Москвы-реки от мусора

В Парке Горького стартовал Первый московский экологический фестиваль, его организовало Всероссийское общество охраны природы. Фестиваль проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес". До конца октября в российских регионах планируется высадить 30 миллионов саженцев.

Активное участие в кампании принимает молодёжь и волонтёры по всей стране; к акции подключились деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители. Ожидается, что в ней примут участие около трёх миллионов человек.

В программе экофестиваля в Парке Горького: очистка дна и берега Москвы-реки от мусора, различные мастер-классы, выставка пожарной техники, игры для детей. Восстановить силы после занятий на свежем воздухе можно будет на фуд-корте с экологически чистыми продуктами.

Главное сегодня
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.