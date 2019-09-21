Первый московский экофестиваль проходит в Парке Горького

Волонтёры очистят дно Москвы-реки от мусора

В Парке Горького стартовал Первый московский экологический фестиваль, его организовало Всероссийское общество охраны природы. Фестиваль проходит в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес". До конца октября в российских регионах планируется высадить 30 миллионов саженцев.

Активное участие в кампании принимает молодёжь и волонтёры по всей стране; к акции подключились деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители. Ожидается, что в ней примут участие около трёх миллионов человек.

В программе экофестиваля в Парке Горького: очистка дна и берега Москвы-реки от мусора, различные мастер-классы, выставка пожарной техники, игры для детей. Восстановить силы после занятий на свежем воздухе можно будет на фуд-корте с экологически чистыми продуктами.