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Эрдоган хочет купить американское оружие с доказанной неэффективностью

19:18
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Турция ждёт выгодных предложений

Реджеп Эрдоган, купивший недавно у России суперсовременные комплексы ПВО С-400,  заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Турецкий лидер, правда, сделал оговорку – договор будет заключён, если США предложат выгодные условия.

Турция пыталась договориться о поставках американских комплексов ещё во время президентства Барака Обамы, но тогда сделка так и не состоялась.  Впоследствии Анкара заключила контракт с Москвой на поставку зенитных ракетных систем С-400, напоминает ТАСС.

Стоит отметить, что американские комплексы показали себя не лучшим образом во время атаки с воздуха на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Госсекретарю США Майк Помпео даже пришлось оправдываться, комментируя удары по саудовским НПЗ. Он заявил, что системы Patriot во всем мире работают с переменным успехом.

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