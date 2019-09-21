Эрдоган хочет купить американское оружие с доказанной неэффективностью

Турция ждёт выгодных предложений

Реджеп Эрдоган, купивший недавно у России суперсовременные комплексы ПВО С-400, заявил о готовности Анкары рассмотреть вопрос приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Турецкий лидер, правда, сделал оговорку – договор будет заключён, если США предложат выгодные условия.

Турция пыталась договориться о поставках американских комплексов ещё во время президентства Барака Обамы, но тогда сделка так и не состоялась. Впоследствии Анкара заключила контракт с Москвой на поставку зенитных ракетных систем С-400, напоминает ТАСС.

Стоит отметить, что американские комплексы показали себя не лучшим образом во время атаки с воздуха на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Госсекретарю США Майк Помпео даже пришлось оправдываться, комментируя удары по саудовским НПЗ. Он заявил, что системы Patriot во всем мире работают с переменным успехом.