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Трампа втянули в грязный скандал с участием Зеленского

19:58
  • суббота
  • 21 сентября 2019

Главе Белого дома пришлось оправдываться

Журналисты втянули Дональда Трампа в скандал с участием сына экс-президента США Джона Байдена и Владимира Зеленского. Американскому лидеру пришлось оправдываться у себя в Twitter.

Всё началось с публикации в газете Washington Post. В ней утверждалось, что некий сотрудник американской разведки 12 августа пожаловался на вызывающий у него тревогу разговор Трампа с иностранным лидером. Затем газета The Wall Street Journal заявила, что речь идёт о разговоре с Зеленским, в котором Трамп якобы оказывал давление на президента Украины, чтобы тот открыл расследование против сына Джо Байдена Хантера. Он в своё время входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Дональд Трамп считает, что история о якобы разглашении им секретов в разговоре с президентом Зеленским сфабрикована демократами и фейковыми СМИ. Это, по мнению главы Белого дома, необходимо для того, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты США и является главным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

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