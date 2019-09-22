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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты

09:16
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Люди получили самое необходимое

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в Восточную Гуту. Жителям населенного пункта Айн-Терма раздали около четырёх с половиной тонн продовольствия. В считанные минуты на центральной площади выстроилась большая очередь. Первыми продуктовые наборы получили женщины с детьми и пожилые люди, сообщает "ТВ Центр".

В свои дома сейчас активно возвращаются беженцы, средств на содержание семей у большинства из них не хватает и российская гуманитарная помощь им крайне необходима. Как сообщил представитель Российского центра по примирению сторон Сергей Дубровин, гуманитарный набор включает чай, рис, сгущённое молоко, муку и сахар. Всего военные привезли в Восточную Гуту более 750 наборов общим весом около четырёх с половиной тонн. Подробности из Сирии сообщает корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов (смотрите видео).

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