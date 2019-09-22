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Турция становится опасной страной для российских туристов

09:28
  • воскресенье
  • 22 сентября 2019

Там продолжают гибнуть наши соотечественники

В Турции продолжают гибнуть и получать увечья российские туристы. Минувшей ночью в Анталье перевернулся автобус с россиянами, пострадали 15 человек. Несколько дней назад серьёзные ожоги от разлитого масла  получили дети во время кулинарного шоу.  

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил РИА Новости, что этот  туристический сезон стал самым тяжёлым за последнее время в плане происшествий с российскими туристами. Погибли уже 88 человек, около 40 россиян пришлось срочно эвакуировать с турецких курортов.

В свою очередь генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков назвал пьянство и невнимательность главными причинами гибели россиян на турецких курортах. Он призвал соотечественников не злоупотреблять спиртным в жару.

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