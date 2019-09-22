Московский марафон собрал десятки тысяч участников

Забег прошёл по столичным улицам

В столице стартовал седьмой Московский марафон. Около 30 тысяч человек со всего мира и самые живописные маршруты: центр города превратился в одну большую беговую площадку. Это ещё и первый в России марафон, где кроме забегов в программу включён заезд для спортсменов-колясочников.

Участникам не помешала прохладная погода - ветер с порывами до 20 метров в секунду и дождь. Участники могли выбрать для себя одну из двух дистанций: классическую марафонскую длиной в 42 километра 195 метров или забег на 10 километров. Мало где в мире марафонские трассы проходят в центре города и позволяют участникам увидеть такое количество достопримечательностей.

Поддержать участников на маршруте или просто посмотреть, как проходит самый массовый в России беговой старт, на московские улицы съехались десятки тысяч людей. Они впервые могли следить за гонкой в специальном приложении марафона.

Порядка двух тысяч волонтёров, медиков и сотрудников из числа спортивного персонала помогали добежать марафонцам до финиша. Свыше 13 тонн бананов и 130 тысяч литров воды приготовили для них на пунктах питания. Призовой фонд в четыре миллиона рублей разделят между собой победители: шесть мужчин и шесть женщин, которые финишируют первыми.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".